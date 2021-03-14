В Прикамье хозяин жестоко избил пса. Скриншот видео: ВК "Типичные Березники".

Видео, выложенное на странице ВКонтакте паблика «Типичные Березники», вызвало шок у посетителей соцсетей. На нем видно, как хозяин на улице среди бела дня жестоко избивает своего пса, загнав того в сугроб возле чужой машины.

Автор видеозаписи сообщила, что в ответ на сделанное замечание жестокий хозяин просто-напросто отмахнулся.

- Сначала он пинал собаку и бил кулаками, а потом завел за машину и продолжил избиение, - сообщила она. - На замечание ответил: «Так надо!» Все это происходило во дворе домов на улице Мира, 71 и 73.

В комментариях пользователи возмущаются бессердечным поступком. Мнения о том, кто избивает пса – невысокий мужчина или подросток – разделяются: на видеозаписи его видно лишь со спины. В ходе обсуждения высказываются предложения подать в полицию заявление по поводу жестокого обращения с животным.