В двух районах Перми на следующей неделе отключат воду

Опять воду отключили.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В компании «Новогор Прикамье» сообщили о том, что в некоторых домах в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Перми в конце следующей недели произойдет отключение водоснабжения – там будут ремонтировать водоводы. Смотрим, не попал ли ваш дом в график отключений.
19 марта с 9.00 до 18.00 воды не будет в домах на следующих улицах:
- Колвинская, 27;
- Ракитинская, 11, 13, 15, 17.
С 20 по 21 марта, с 18.00 до 18.00, воду отключат в домах на улицах:
- Звонарева, 43, 45:
- Крупской, 84, 86, 87, 89, 93;
- Пушкарская, 61, 63, 65, 73, 77, 79, 83, 128, 130, 132, 134, 136А;
- Старцева, 35, 37, 39, 41, 43, 45.