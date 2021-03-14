В двух районах Перми на следующей неделе отключат воду

Опять воду отключили. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В компании «Новогор Прикамье» сообщили о том, что в некоторых домах в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Перми в конце следующей недели произойдет отключение водоснабжения – там будут ремонтировать водоводы. Смотрим, не попал ли ваш дом в график отключений.

19 марта с 9.00 до 18.00 воды не будет в домах на следующих улицах:

- Колвинская, 27;

- Ракитинская, 11, 13, 15, 17.

С 20 по 21 марта, с 18.00 до 18.00, воду отключат в домах на улицах:

- Звонарева, 43, 45:

- Крупской, 84, 86, 87, 89, 93;

- Пушкарская, 61, 63, 65, 73, 77, 79, 83, 128, 130, 132, 134, 136А;

- Старцева, 35, 37, 39, 41, 43, 45.