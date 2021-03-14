В Прикамье за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у жителей 20 территорий

- Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщили в краевом правительстве, по результатам исследований Роспотребнадзора за минувшие сутки, в Пермском крае зафиксирован 141 случай заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 20 территориях региона.

В Перми выявлено 67 зараженных. На втором месте – Чайковский и Кунгур, где заболели по 9 местных жителей. Третье место по заболеваемости заняли Березники городской округ с 8 заболевшими.

В Кудымкаре COVID-19 диагностирован у 7 человек. В Лысьвенском городском округе, как и в Пермском районе заболело по 6 жителей. В Добрянском округе и Губахе инфекция подтвердилась у 5 человек, в Кунгурском районе – у 4.

По 3 заболевших зафиксировано в Юсьвинском и Березовском округах, 2 – в Чернушинском округе.

По одному инфицированному выявлено в семи территориях. Это Кизел, Чусовской, Горнозаводский, Еловский, Красновишерский, Нытвенский и Александровский округа.

Всего в Пермском крае выявлено 49098 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.