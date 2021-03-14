На тюбинге и в спортзале: две девочки в Перми получили травмы

Тюбинг - забава небезопасная для маленьких детей. Фото: архив "КП".

Подвижные игры детей как на свежем воздухе, так и в помещении требуют осторожности. Вчера, 13 марта, в Перми травмы получили две девочки.

В субботу, 13 марта, на лыжной базе «Динамо» на улице Самаркандской во время катания с горы на тюбинге получила травму ноги 13-летняя девочка. Ее пришлось отвезти в травмпункт городской поликлиники №5.

Также в этот день травмировала ногу 16-летняя ученица школы №49 во время занятий физкультурой в спортзале. Ей также потребовалась медицинская помощь, которую ей оказали в травмпункте в горбольнице №4.

Катание на тюбинге – занятие довольно опасное, что понимают не все родители. Как недавно писала «Комсомолка», в начале февраля 10-летняя девочка каталась на «ватрушке» с горки на Комсомольском проспекте, сильно ударилась головой о лед, и ее пришлось увезти в реанимацию.

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