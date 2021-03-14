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Общество14 марта 2021 12:32

Недалеко до 50-тысячного рекорда: В Пермском крае выявили еще 141 случаев заражения COVID-19

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 49 098
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Фото: краевой оперштаб.

В Роспотребнадзоре сообщили свежие данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией. В Пермском крае выявлен 141 новый случай заражения COVID-19: 25 человек проходят лечение в больницах, 116 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Как подсчитали в краевом оперативном штабе по противодействию COVID-19, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 49 098. В числе 141 нового инфицированного 58 пациентов мужского пола, 83 – женского, среди заболевших 6 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 16 человек, от 30 до 49 лет – 33 человека, 47 в возрасте 50-64 и 39 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

Коронавирус в Перми и Пермском крае