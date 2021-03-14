«Рассчитываю на медаль на Олимпиада-2022!» Спортсменка их Пермского края завоевала «серебро» в масс-старте на Континентальном Кубке по лыжному двоеборью

Еще одна победа! Фото: страница ВК Центра спортивной подготовки Пермского края.

Прикамская спортсменка Стефания Надымова стала второй в масс-старте на Континентальном Кубке по лыжному двоеборью. Этот турнир проходит в Нижнем Тагиле.

Лыжным спортом Стефания начала заниматься с 2010 года в родном городе Кудымкар. В 2012 году ее включили в основной состав сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина. В 2015 году, получив серьёзную травму, была вынуждена закончить спортивную карьеру, но благодаря руководству КГАОУ ДО «СДЮСШОР «Старт» вернулась на трамплин в новой для себя дисциплине - лыжное двоеборье.

Стефания, можно сказать, вошла в историю женского лыжного двоеборья России. В январе 2019 года выиграла первый в истории этап Кубка России, в марте — чемпионат России, в сентябре — летний чемпионат России.

Спортсменка говорит, что ее главная цель сейчас – завоевать медаль на Олимпиаде-2022 в лыжном двоеборье. «Рассчитываю на медаль на зимней Олимпиаде!» - говорит она.