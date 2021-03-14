«Заметая следы, сорвал номер и выбросил в сугроб»: в Пермском крае 20-летний водитель пытался скрыться, насмерть сбив пешехода

Водителю грозит до 12 лет лишения свободы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае будут судить 20-летнего жителя села Мысы Краснокамского городского округа.

В январе этого года в четыре утра он мчался в сторону Ласьвы на автомобиле ВАЗ-21102, который недавно приобрел с рук. В темноте он сбил пешехода, который шел даже не в попутном направлении, а по обочине встречной полосы.

Поняв, что натворил что-то ужасное, парень не поспешил посмотреть, что стало со сбитым пешеходом, а ударил по газам и помчался в сторону Закамска. По дороге он остановился перед мостом через Ласьву, отодрал от машины поврежденный передний номер и выбросил его в сугроб. Доехав до Кировского района, он бросил машину на улице Фиалковой.

Тем временем сбитый 43-летний пешеход скончался.

- Подозреваемому в смертельной аварии не удалось скрыться, хотя заметая следы он выбросил номерной знак в сугроб и оставил машину на улице, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Это ДТП видел свидетель и сумел запомнить номера. Он передал их в полицию, и по базе данных полицейские установили владельца автомобиля. 20-летний житель села Мысы ранее был судим и неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

За тяжкое нарушение правил дорожного движения и оставление человека в опасности водителю грозит до 12 лет лишения свободы.