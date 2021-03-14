В лыжном спринте «Ёлки. Пермский период-2021» приняли участие более 600 человек

Зимний лыжный спинт стал брендом Перми. Фото: администрация города.

В третий раз в Перми состоялся полюбившийся жителям Прикамья городской лыжный спринт. На этот раз в нем приняли участие более 600 человек из Перми и Пермского края, в том числе 6 команд.

Соревновались спринтеры не на эспланаде, как в предыдущие годы, а в микрорайоне Городские горки в Мотовилихе. В приветственном слове заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов сообщил, что именно здесь отныне будут проводить эти соревнования.

- В этом году мы поменяли площадку, провели соревнования на улице Макаренко, - объяснил Алексей Грибанов. - По мнению участников, это хорошее решение. Есть пожелания сделать эту площадку традиционной, потому что именно здесь зимой постоянно была лыжная трасса.

Спринтеры-лыжники мерялись силами в командных эстафетах и в индивидуальных забегах. Первое место в эстафете заняла команда спортшколы олимпийского резерва «Летающий лыжник», второе – колледжа олимпийского резерва, третье – команда отрасли образования. Результаты в индивидуальных состязаниях можно узнать здесь.