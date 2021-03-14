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Общество14 марта 2021 6:54

Синоптики сообщили о весеннем потеплении в Прикамье

Оно начнется на следующей неделе
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Когда же придет тепло?

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Последний день Масленицы сегодня в воскресенье, 14 марта, будет еще по-зимнему прохладным.

Днем в Перми, по прогнозам Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будет от -4 до -9 градусов, будет дуть ощутимый юго-западный ветер - от 8 до 13 метров с секунду. Весь день возможны прояснения, а к вечеру может пойти небольшой снег.

- Затем территория Пермского края окажется под влиянием антициклона, и воздушная масса в нем будет постепенно прогреваться, - сообщают метеорологи.

Уже во вторник в Перми возможны кратковременные оттепели, и термометр днем даже может ненадолго преодолеть плюсовую отметку.

- Но весенняя оттепель будет пока слабой, - предупреждают синоптики. – Хотя в целом температурный фон будет в пределах нормы.