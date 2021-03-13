В 2021 году паводок в Пермском крае будет слабее прошлогоднего

Размытая дорога в Чердыни. Фото: Виктор Молокотин

Специалисты ГИС-центра ПГНИУ произвели расчеты запасов воды в снежном покрове для бассейна Воткинского водохранилища.

Нынешняя зима на северо-востоке края оказалась одной из самых малоснежных за последние годы. Запас воды в снежном покрове на 30-45% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В то же время по южной и западной части края влагозапасы снега близки к значениям прошлого года, а в бассейнах рек Обвы и Иньвы – существенно больше них. В целом по водосбору Воткинского водохранилища расчетный запас воды в снежном покрове на 20% меньше, чем 14 марта прошлого года.

- Учитывая сильный дефицит осадков осенью 2020 г., очевидно нынешнее половодье по объему стока будет значительно ниже прошлогоднего, и с меньшей вероятностью достижения неблагоприятных отметок уровня воды. Однако влагозапасы снега достаточны для того, чтобы в случае резкого таяния возникли локальные подтопления. Вероятно, зоной наибольшего риска в этом году может быть Кудымкар, где последний раз выход воды на пойму при прохождении весеннего половодья наблюдался в 2017 г, - говорится на сайте ГИС-центра ПГНИУ.