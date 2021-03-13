Видео: мама-рысь переводит котят через дорогу в Пермском крае

Фото: скриншот видео @ural_taiga/Tik-tok

В Пермском крае сняли на видео, как мама-рысь переводит своих котят через дорогу. Ролик появился на канале "Уральская тайга" в Тик-ток.

На кадрах видно, как взрослая рысь выходит из заснеженного леса, а за ней по пятам идут пятеро рысят. Мама-рысь выходит на дорогу, оглядывается по сторонам, а потом смотрит, идут ли за ней ее рысята. Трое котят быстро поспешили за мамой, а двое других немного замешкались, но вскоре догнали семью, и пушистые звери скрылись в чаще леса.

Кстати, в середине февраля этого года в Добрянке на территорию окружной больницы прибрела еле живая молодая рысь. Исхудавший лесной зверь словно знал, что горожане выбрали слоганом своего города девиз: «Добрянка – символ доброты». Вот и пожаловал за помощью к местным врачам.

Животное бережно посадили в клетку и отвези к коллегам «человеческих» медиков – к ветеринарам. Рысь была очень истощенной, слабой. Специалисты вылечили бедное животное и отпустили на волю.

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