Роспотребнадзор: Новые случаи заражения коронавирсом выявлены в 16 территориях Пермского края

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По данным Роспотребнадзора, новые случаи заражения коронавирсом выявлены в 16 территориях Пермского края.

Больше всего заболевших COVID-19 в Перми - 65 человек. На втором месте – Чайковский, где случаи заражения подтвердились у 27 местных жителей. Третье место по заболеваемости занял Добрянский городской округ с 12 заболевшими.

В Чернушинском городском округе COVID-19 диагностирован у 9 человек. В Лысьве и в Еловском муниципальном округе заболело по 5 человек. В Октябрьском инфекция подтвердилась у 4 жителей.

По 3 заболевших зафиксировано в Бардымском муниципальном округе, Осинском и Чусовском городских округах. Помимо этого, 2 человека с коронавирусной инфекцией обнаружено в Александровском муниципальном округе. По одному инфицированному выявлено в пяти территориях. Это Березники, Кудымкар, Краснокамский городской округ, а также Березовский и Уинский муниципальные округа.

Всего в Пермском крае выявлено 48957 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.

Кстати, сегодня ровно год с того момента, как в Пермском крае обнаружили первого заболевшего коронавирусом и Уже ровно год мы живем в условиях, которые диктует нам новая ковидная инфекция. Какими выдались эти 12 месяцев пандемии для Пермского края? Какие уроки на будущее удалось извлечь? Мы подвели итоги коронавирусного года вместе с экспертами, врачами и эпидемиологами.