В Пермском крае за сутки обнаружили 143 новых заболевших коронавирусом

- Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роспотребнадзор опубликовал статистику о новых заболевших коронавирусом в Пермском крае. По данным надзорного ведомства, за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 143 жителей региона.

- 19 человек проходят лечение в больницах, 124 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 48 957. В числе 143 новых инфицированных 56 пациентов мужского пола, 87 – женского, среди заболевших 12 детей, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Кстати, сегодня ровно год с того момента, как в Пермском крае обнаружили первого заболевшего коронавирусом и Уже ровно год мы живем в условиях, которые диктует нам новая ковидная инфекция. Какими выдались эти 12 месяцев пандемии для Пермского края? Какие уроки на будущее удалось извлечь? Мы подвели итоги коронавирусного года вместе с экспертами, врачами и эпидемиологами.