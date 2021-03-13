В Генпрокуратуре рассказали, сколько преступлений произошло в Пермском крае за 2020 год

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Генеральная прокуратура России опубликовала статистку преступлений, которые произошли в городах страны с января по декабрь 2020 года.

Список возглавляет Ставрополь, где уровень преступности вырос на 44 процента на 100 тысяч населения. За год там зарегистрировано 6104 преступления. На втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область, где уровень преступности вырос на 26,1 и 12,8 процента соответственно. В Питере за год зарегистрировано 61309 преступлений, в Москве - 146559.

В Пермском крае, по данным Генпрокуратуры, уровень преступности снизился на 7,6 процента. За год в регионе произошло 39694 преступления. По уровню преступности Прикамье занимает 76 строчку в списке из 84 городов. А по количеству преступлений наш регион на 16 месте в списке.