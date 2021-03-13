Прокуратура просит суд закрыть опасный дом престарелых в Пермском крае

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В прокуратуру Октябрьского района поступила информация о нарушениях в доме престарелых. Сотрудники надзорного ведомства пришли в приют с проверкой.

Выяснилось, что приют организован в частном доме в деревне Щучье Озеро. В нем проживали 8 престарелых людей. В приюте выявили ряд нарушений, в том числе правил пожарной безопасности.

- В ходе надзорных мероприятий 3 недееспособных гражданина, проживающих в указанном жилом доме, определены и перевезены для постоянного места жительства в ГБУ Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов». По результатам проверки прокурором в Октябрьский районный суд Пермского края направлен иск требованием о прекращении указанной деятельности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.