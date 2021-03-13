В Пермском крае окончены поиски пропавшего 30-летнего мужчины

Фото: поисковой отряд "Регион59"/ВКонтакте

- Найден, жив. Благодарим за помощь в поисках, - написали волонтеры поискового отряда "Регион59" к записи о пропавшем 30-летнем Казбеке.

Напомним, 30-летний Казбек пропал в ночь на 5 марта. Он уехал на такси из села Карагай Пермского края в село Афанасьево Кировской области и исчез. Больше недели его искали волонтеры, полицейские и родственники.

Спустя несколько дней после исчезновения Казбек связался с отцом и сказал, что с ним все в порядке. А вскоре вернулся домой. Где все это время пропадал мужчина, не сообщается.

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