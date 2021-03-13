В двух санаториях Пермского края открыли постковидную реабилитацию

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В санаториях «Орленок» и «Светлана» Пермской краевой детской клинической больницы начали проводить коронавирусную реабилитацию детей. По информации правительства Пермского края первые пациенты уже прошли восстановительные программы.

Врачи отмечают, что в первую очередь помощь нужна тем, кто находился на неинвазивной кислородной поддержке и длительном постельном режиме. Реабилитаци длится 19 дней. Пациенты восстановливаются после перенесенной ковидной пневмонии с помощью дыхательной гимнастики, физиопроцедур, специальных ингаляций и тренажеров

- Из «особенных» процедур ребята в санатории «Светлана» получают гипокситерапию («горный воздух»). Этот метод основан на чередовании дыхания воздухом, обедненным кислородом (как в горах), и обычным воздухом. Гипокситерапия позволяет быстро восстановить работы легких. В «Орленке» пациентам проводят бальнеотерапию и физиотерапевтические процедуры, заключающиеся в лечении минеральными водами и специальными грязями. Это важно для улучшения газообмена в легких, иммуномодулирующего действия, - объяснили в пресс-службе правительства.

Лечат юных пациентов в санаториях бесплатно. Родители могут отправить в краевую детскую больницу заявки на получение путевок, если дети переболели коронавирусом в среднетяжелой и тяжелой форме. Обычно заявки рассматриваются в течение 30 дней.