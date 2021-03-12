В субботу в Перми стартуют соревнования «Ёлки. Пермский период»

В прошлом году соревнования лыжников-спринтеров проходили на эспланаде. Фото: страница ВК "Ёлки. Пермский период".

Завтра, 13 марта, в столице Прикамья стартуют соревнования лыжников – городской спринт «Ёлки. Пермский период». Событие долгожданное, и ради него стоит потерпеть - на городских улицах ограничат движение. Где именно – об этом рассказали в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми.

В этом году спринт пройдёт в микрорайоне Городские горки: район состязаний ограничат односторонними проезжими частями улицы Макаренко, бульваром Гагарина и дорожным кольцом по улице Тургенева. Спортивный праздник обещает быть многолюдным: на участие заявились более 630 человек из Перми, Оренбурга, Березников, Гамово, Нытвы, Гремячинска, Краснокамска, Сивы, Верещагино, Соликамска, Полазны, Карагая, Менделеево, Кунгура, Очера, Добрянки.

- В связи с подготовкой и проведением соревнований временно прекращено движение всех видов транспорта по проезду между проезжими частями улицы Макаренко от дома №38 до здания №29 на период с 10.00 11 марта до 1.00 14 марта, а также по проездам между проезжими частями улицы Макаренко в районе пересечения с улицей Крупской на период с 21.00 12 марта до 5.00 14 марта, - напомнили в спорткомитете.

13 марта в 9.00 соревнования откроются. Первыми на дистанции выйдут индивидуальные участники в разных возрастных группах. Юношам и девушкам 13-15 лет предстоит преодолеть дистанцию 700 метров, остальным возрастным группам – два круга трассы – 1400 метров.

На 14.00 запланирован полуфинал эстафеты, в которой ней примут участие смешанные команды. В 14:40 стартует финал индивидуальных спринтеров, в 15.40 на старт выйдут финалисты эстафетной гонки.

В 16.30 начнется награждение победителей.

Программу лыжного спринта «Ёлки. Пермский период» можно посмотреть по этой ссылке.