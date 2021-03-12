Там целый день кричали: в Перми в квартире нашли труп женщины

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 11 марта, в городскую службу спасения поступил вызов о том, что в одной из квартир по Серебрянскому проезду целый день доносятся крики пожилого человека. Звонившая объяснила спасателям, что в этой квартире проживает ее соседка Валентина со своим отцом.

- Утром Валя сказала, что пойдет в больницу, чтобы взывать на дом врача своему отцу, потому что в «скорой» ей в этом ей отказали - рассказывает соседка. - А потом перестала отвечать на звонки.

Когда спасатели приехали на адрес, дверь никто не открывал. Из квартиры доносились звонки сотового и крики мужчины. Сотрудники службы спасения вскрыли дверь и обнаружили в квартире труп женщины. Рядом лежал пожилой мужчина с признаками старческого слабоумия.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что видимых следов насилия на теле погибшей женщины не обнаружено. Предположительно, она скончалась от инфаркта.