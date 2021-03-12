Из списка кандидатов на пост главы Перми вычеркнули трех пермяков

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Близятся выборы главы Перми. Заявки на участие в них подали 13 человек, принимать их закончили 4 марта.

Сегодня, 12 марта, состоялось заседание конкурсной комиссии. Она исключила из списка кандидатов троих – общественника Дениса Галицкого, политолога Виталия Ковина и пермячку Галину Широкову. Официальное объяснение – они представили неполный пакет документов.

По информации издания «Bussines Class», Денис Галицкий забыл приложить согласие на обработку персональных данных, Виталий Ковин не заполнил анкету, а Галина Широкова не представила справку об отсутствии судимости.

Таким образом, в списке кандидатов остались 10 претендентов - ВРИП главы Перми Алексей Дёмкин, предприниматель Дмитрий Дмитренко, председатель СД ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» Эдуард Хайруллин, руководитель "Пермского марафона» Александра Гуляева, экс-кандидат на пост главы Кунгура Андрей Золотарев, сотрудник «Почта Банка» Евгений Рожков, глава отделения Фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Александр Синявский, депутат гордумы от КПРФ Геннадий Сторожев, депутат Заксобрания от ЛДПР Александр Григоренко и координатор городского штаба Навального Сергей Ухов.

Следующее заседание конкурсной комиссии состоится 18 марта. На нем отберут кандидатов для голосования на пленарном заседании Пермской городской думы, на котором и выберут главу города.