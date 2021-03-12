На сэкономленные деньги в Пермском крае отремонтируют более 11 километров дорог

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При проведении конкурсов на ремонт 37 объектов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Пермском крае удалось сэкономить более 200 миллионов рублей. На эти деньги отремонтируют участки еще четырех дорог. Это улицы. Якутская и Чукотская в Перми, участок дороги «Гуляево – Курановка» в Краснокамском округе и дорога между селами Култаево и Башкултаево в Пермском районе, сообщили в региональном Минтрансе. Общая протяженность дорог - 11,8 километра.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул значимость реализации дорожного национального проекта.

- Благодаря федеральной поддержке в Прикамье увеличивается доступность услуг социальных учреждений и обеспечивается транспортная доступность между территориями, - отметил глава региона. - А комплексный подход, применяемый при ремонте, позволяет повысить безопасность дорог, как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Всего в пермской городской агломерации в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, будет построено, отремонтировано и реконструировано почти 90 километров дорог.