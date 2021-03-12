В Пермском крае на глазах 12 летнего мальчика мужчина совершил насилие над 9-летней девочкой

Суд приговорил мужчину к 12 годам 6 месяцам заключения. Фото: архив "КП"

В Нытве в конце мая прошлого года 65-летний мужчина надругался над 9-летней девочкой. Сделал он в своем гараже в присутствии 12-летнего мальчика. В СКР по Пермскому краю сообщили, что мужчину задержали и предъявили обвинение по статье «иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста».

На днях суд приговорил его к 12 годам 6 месяцам заключения с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.