В Пермском крае школьник разбился насмерть, упав с крыши дома

- Фото: Василий Вахрин

Ночью 12 марта жители одного из домов в Березниках обнаружили под окнами тело 14-летнего мальчика. Директор школы, где он учился, рассказала, что подросток упал с крыши шестиэтажного дома.

- Около двух часов ночи классному руководителю Глеба* позвонили из полиции и рассказали о произошедшем, - говорит директор школы. - Обстоятельства мы не знаем, сейчас ведется следствие. Глеб учился в 8 классе, был общительным, активным, у него было много друзей, всегда здоровался, ни с кем не конфликтовал. Были ли семейные проблемы, сказать не могу, но семья была малоимущей.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края подтвердили смерть школьника.

*Имя мальчика изменено.