В Пермском крае 145 заболевших коронавирусом за сутки

Общее число заболевших с начала пандемии в Пермском крае - 48 814. Фото: архив "КП"

В Пермском крае за сутки коронавирус обнаружили у 145 человек. Ежедневно в регионе снижается число выявленных случаев. По информации Роспотребнадзора: 20 человек лечатся в больницах, 125 – амбулаторно на дому.

Из 145 новых заболевших – 63 мужчины и 82 женщины, также среди заболевших - 10 детей.Скончались за сутки четверо пациентов с COVID-19. На лечении в больницах остаются – 843 человека, 57 из них на ИВЛ. Общее число заболевших с начала пандемии в Пермском крае - 48 814.