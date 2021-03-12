До конца акции «Зимнее хранение» осталось две недели

Фото: ПЗСП

В рамках акции до 31 марта физические лица могут приобрести газобетонные блоки производства ПЗСП и сопутствующие товары: кирпич и утеплитель разных марок - по «зимней цене». Забрать блоки для строительства можно будет до 31 мая.

Кроме того, компания приготовила приятный подарок участникам акции. Торговый дом ПЗСП компенсирует доставку продукции на расстояние 40 километров при полной предоплате и отгрузке в объеме кратном грузовой панели. Это позволит клиентам компании существенно сэкономить.

Акция «Зимнее хранение» пользуется большим успехом у клиентов, отмечают в Торговом доме ПЗСП. Старт программе был дан в октябре и за это время заключено порядка 100 договоров на хранение стройматериалов.

Генеральный директор группы компаний ПЗСП Евгений Дёмкин:

«Мы постоянно расширяем линейку продукции, которую реализует Торговый дом ПЗСП. В ближайшее время планируем запустить в продажу кладочную сетку, арматуру, сухие смеси, материалы для гидроизоляции. Таким образом, у наших клиентов появится больше возможностей по приобретению в одном месте материалов, необходимых для строительства собственного дома».

Оформить заказ на продукцию можно в офисе продаж Торгового дома ПЗСП или онлайн на сайте. Подробнее об акции и ценах на газобетонные блоки можно узнать у менеджеров Торгового дома ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте.