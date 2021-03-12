«Использовали знак «McDonald’s». УФАС возбудило дело в отношении пермского кафе

Фото: пресс-служба УФАС России по Пермскому краю.

Пермское УФАС сообщило о возбуждении дела по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Претензии у антимонопольщиков к кафе «Wаурма», филиалы которого расположены в селе Култаево, Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми. Собственники заведения общепита использовали в своих названиях перевернутую букву «M» с закругленными вершинами, сходную до степени смешения с товарным знаком компании «McDonald’s».

- На территории РФ правом использования указного товарного знака обладает ЗАО «Москва – Макдоналдс», а в Пермском крае - ООО «Региональная сеть предприятий питания» (по договору с ЗАО «Москва – Макдоналдс»), - пояснили в пресс-службе УФАС России по Пермскому краю. - Никаким другим организациям и индивидуальным предприятиям право использования товарного знака компании «McDonald’s» не предоставлялось.

Антимонопольщики полагают, что кафе «Wаурма» осуществляют деятельность на рынке организаций общественного питания с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности другого лица. Здесь присутствуют признаки недобросовестной конкуренции, которые могут причинить убытки конкурентам, добросовестно осуществляющим деятельность на товарном рынке.