Школьное образование в Пермском крае - одно из лучших в России

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Рособрнадзор оценил качество образования в регионах России. Пермский край по этому показателю занял девятое место в стране. Лидерами же стали Санкт-Петербург и Москва.

Составители рейтинга учитывали три главных критерия: результаты обучения в школе с учетом итогов ЕГЭ, развитие образовательной среды - показатели поступления выпускников школ в колледжи и вузы своего региона - и эффективность управленческих механизмов в системе образования.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что краевые власти предпринимают все усилия, чтобы дети в регионе получали качественное образование.

- Равные возможности для учебы вне зависимости от места жительства – одно из главных условий качественного образования, - отметил глава региона. - Применение цифровой образовательной среды, строительство новых школ, оснащений действующих учреждений самым современным оборудованием помогает ребятам из разных территорий получать одинаковые знания и быть в дальнейшем конкурентоспособными», –

Рейтинг будет регулярно обновляться не менее двух раз в год. Кроме того, Рособрнадзор планирует изучать образования не только в регионах, но и муниципалитетах.