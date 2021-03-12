Для выяснения причин аварии на магистральном трубопроводе в Перми создана специальная комиссия

Фото: "Мой город Пермь"/ВКонтакте

В причинах коммунальной аварии на магистральном трубопроводе в Перми будет разбираться специальная комиссия.

Напомним, 10 марта в Индустриальном районе Перми возле ТРК Столица произошла серьезная коммунальная авария. Тысячи литров горячей воды мощным напором вырывались вверх из лопнувшей трубы. Пар поднимался выше домов и закрывал видимость в радиусе десятков метров. Из-за аварии половина района осталась без электричества. Вскоре на место ЧП приехали экстренные службы. Специалисты восстановили электроснабжение и заварили трубу. В причинах произошедшего будет разбираться специальная комиссия.

- В нее войдут представителей министерства ЖКХ и благоустройства, министерства тарифного регулирования и энергетики, «МРСК Урала» и Пермской сетевой компании, - говорится в инстаграме регионального МинЖКХ.