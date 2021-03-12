В Пермском крае цены на авиабилеты выросли на 34% за месяц

- Фото: Иван ВИСЛОВ

Пермьстат опубликовал данные об индексе цен на продовольственные и непродовольственные товары в Пермском крае в феврале.

Больше всего за месяц подорожали продовольственные товары - 1,46%. Цена выросла на сыры, рыбное филе, овощные и фруктово-ягодные консервы, овсяную и перловую крупы, сосиски, сардельки. Однако на икру лососевых рыб, кальмары, мороженую рыбу, отдельные виды морепродуктов, какао, шоколад цены снизились.

Среди непродовольственных товаров на 1% подорожали легковые автомобили иностранных марок. Бензин подорожал на 0,7%, стоимость газового топлива выросла 3,6%.

Цены на туры по России и отдых в Турции выросли на 2,5–3%. В среднем на 1,5% поднялись тарифы на проезд в поездах дальнего следования, на 10,7% выросли цены в городском такси. Стоимость пассажирских авиаперевозок увеличилась по сравнению с январем на 34,8%.