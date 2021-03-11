29-летний житель Пермского края отправился в колонию за избиение семилетнего сына

Приговор суда папаше-извергу - три года лишения свободы. Фото: архив "КП"

Суд огласил приговор 29-летнему жителю Красновишерска, которого признали виновным в «Истязании несовершеннолетнего» и «Ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, соединенных с жестоким обращением».

- С июня 2019 года по март 2020-го виновный из личной неприязни к своему сыну 2013 года рождения причинял ему систематические побои, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Все происходило в квартире, где проживала семья. Пользуясь тем, что сын в силу своего малолетнего возраста находится в беспомощном состоянии, мужчина причинял ему физические и психические страдания.

Преступление в отношении несовершеннолетнего было выявлено органами системы профилактики, после чего ребенок был незамедлительно изъят из семьи и помещен в социальное учреждение.

Приговор суда папаше-извергу - три года и один месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.