Пермский край вошел в ТОП-10 регионов страны по качеству школьного образования

Школы Пермского края заняли девятое место в стране по качеству школьного образования. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пермский край попал в десятку лучших регионов страны по качество образования, который составил Рособрнадзор.

Лидерами стали Санкт-Петербург (92,1), Москва (92), а Пермский край с показателем 68,5 занял девятое место.

- При составлении рейтинга учитывались три основных направления: результаты обучения в школе, развитие образовательной среды и эффективность управленческих механизмов в системе образования, - сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края. - Каждый регион России прошел оценку по всем этим направлениям, а также получил свой сводный рейтинг на основе 12 показателей.

Также при оценке результатов обучения учитывались данные об итогах ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. При расчете показателей большое внимание уделялось объективности проведения указанных процедур. Данная группа показателей была рассчитана по результатам оценочных процедур 2019 года. В 2021 году данные будут обновлены.

Далее рейтинг будет обновляться не менее двух раз в год, так что все желающие смогут не только составить представление о текущей ситуации в системах образования регионов, но и отслеживать ее динамику. Систему показателей, используемых для составления рейтинга, планируется в дальнейшем расширить. Кроме того, Рособрнадзор планирует представить данные о системах образования не только в разрезе регионов, но и муниципалитетов.