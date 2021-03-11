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Происшествия11 марта 2021 19:01

В Перми после аварии 20-летнюю девушку увезли в больницу

ДТП устроил 76-летний водитель иномарки
Борис МеркушевБорис Меркушев
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Фото предоставлено очевидцем

В четверг, 11 марта, около 15.00 в Орджоникидзевском районе Перми произошло ДТП с тремя машинами. Как сообщили в ГИБДД по Пермскому краю, аварию устроил 76-летний водитель SKODA.

- При повороте на запрещающий сигнал светофора водитель SKODA допустил столкновение с движущимися во встречном направлении автомобилями ВАЗ-210740 и ВАЗ- 21140. В результате ДТП пострадал сам водитель SKODA и его пассажир. Они получили травмы различной степени тяжести. Кроме этого, в результате автоаварии 20-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ - 210740 была госпитализирована, - сообщили в Госавтоинспекции.

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