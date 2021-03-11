Доступная связь: по данным независимых экспертов, Пермь вошла в первую двадцатку городов мира с самым дешевым домашним интернетом

Фото: «Ростелеком»

Независимое исследование показывает, что качество домашнего интернета в России и в Перми в частности, находится на более высоком уровне, чем в среднем по миру. При этом цены гораздо ниже среднемировых. Пермь среди сравниваемых по численности 100 городов мира - на 16 месте по оплате этой услуги за месяц.

По данным того же исследования самыми скоростными оказались: южнокорейские города Тэджон и Кванджу, столицы Венгрии Будапешт, а также японские Кобэ, Фукуока, Сайтама. Здесь домашний интернет предоставляется на скорости 2 Гбит/с. Из российских городов в верхней части списка расположился соседний Екатеринбург. Он на 7 месте в мире по скорости предоставления интернета. Далее следует Казань (19 место), Нижний Новгород (20 место), Челябинск (21 место), Новосибирск (29 место) и Пермь (30 место). В этих городах выйти в интернет можно со скоростью от 500 до 350 Мбит/с.

Фото: «Ростелеком»

Петр Козловский директор Пермского филиала ПАО Ростелеком:

«Строительство и модернизация линий связи не только в крупных городах, но и небольших населённых пунктов Пермского края — это одно из приоритетных направлений компании «Ростелеком». Только в 2020 году специалисты построили почти 3000 километров оптических сетей в Прикамье. Также на постоянной основе мы проводим модернизацию инфраструктуры, заменяя аналоговые линии оптическими. За последнее время более шести тысяч домохозяйств были переключены на оптику, свыше полутора тысяч корпоративных клиентов компании также получили возможность подключать телекоммуникационные услуги по оптическим линиям связи».

Фото: «Ростелеком»

В 2021 году работа по строительству и модернизации сетей продолжится. В планах у «Ростелекома» построить около 1000 километров волоконно-оптических линий связи, а также модернизировать магистрали до населенных пунктов: Березники, Верещагино, Губаха, Ильинский, Карагай, Нытва, Суксун, Усть-Кишерть и Чернушка.