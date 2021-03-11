В Пермском крае полгода не могут найти пропавшую женщину

В Соликамске пропала 31-летняя Наталья Суслова.

В Соликамске пропала 31-летняя Наталья Суслова. Она ушла из дома в неизвестном направлении еще в сентябре прошлого года, и до сих пор неизвестно, где она сейчас.

Волонтеры поискового отряда «Регион 59» составили листовку и просят откликнутся всех, кто что-либо знает о пропавшей Наталье Сусловой.

Приметы: рост 160-165 см, худощавое телосложение, глаза серо-голубые, волосы цвета «баклажан», удлиненное каре.

Звоните по телефонам: 102 - полиция; волонтеры – 89223197776.

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