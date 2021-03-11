«ЭнергосбыТ Плюс» наградит добросовестных клиентов в Пермском крае

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Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о возобновлении акции «Я плачу за тепло» в Пермском крае. Каждый клиент, который в течение шести месяцев не допускает просрочек при оплате услуг отопления и горячего водоснабжения, имеет возможность получить подарок от ресурсоснабжающей организации.

Первые победители будут определены по итогам оплат, осуществленных в марте 2021 года, поэтому рекомендуем проверить отсутствие задолженности за услуги отопления и горячего водоснабжения, а также внести оплату по текущей квитанции. Уточнить свой платежный статус можно в вашем расчетно-кассовом центре: «Пермэнергосбыт», «КРЦ-Прикамье» или «Инкомус».

Акция проходит с 1 марта по 30 ноября. Ежемесячно будет определяться пять победителей, которые в течение последних 6 месяцев без просрочек вносили плату за услуги отопления и горячего водоснабжения. На лицевые счета этих клиентов будет зачисляться по 2 тыс. руб. для оплаты тепла и горячей воды. Информация о победителях будет размещаться на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» и в средствах массовой информации. Участниками акции могут стать клиенты ПАО «Т Плюс», ООО «Пермская сетевая компания» и АО «Березниковская сетевая компания».

«Возможность принять участие в акции «Я плачу за тепло!» есть у всех наших клиентов — квитанции за услуги отопления и горячего водоснабжения в феврале уже разосланы. Важно провести оплату в ближайшее время и в дальнейшем следить за отсутствием долгов. Участвуйте и побеждайте!», — призывает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.