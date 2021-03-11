«Справедливороссы» предложили Госдуме сделать обязательными к исполнению результаты публичных слушаний

Прикамские «справедливороссы» поддержали инициативу.

Фракция «Справедливой России» внесла в нижнюю палату Федерального собрания законопроекты об обязательности к исполнению решения публичных слушаний и общественного обсуждения, а также об уголовной ответственности за фальсификацию документов и итоговых протоколов по ним.

- До сих пор сами публичные слушания - фикция, а их решения носят рекомендательный характер. В связи с этим любые инициативы по "усовершенствованию" процедуры выражения мнения (через сайты администраций) сегодня выглядят не иначе как имитация бурной деятельности,- подчеркнул, выступая на думской трибуне депутат Дмитрий Ионин.

Внесенные законопроекты – результат продолжающейся работы над изменением статуса публичных слушаний. О необходимости таких мер ранее заявляла депутат Пермской городской Думы, лидер краевого отделения партии Вероника Куликова.

- Считаю, что общественные слушания должны получить совершенно иной правовой статус, мнения участников слушаний должны носить не рекомендательный, а обязательный характер при принятии важных для жизни горожан решений. Уверена, что коллеги по партии в Государственной Думе меня поддержат. Будем добиваться, чтобы наши законопроекты были приняты,- подчеркнула политик.