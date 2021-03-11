В Пермском крае коронавирус обнаружили у 150 человек

Общее число заболевших в Пермском крае с начала пандемии - 48 669. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае выявили еще 150 человек с коронавирусом, информацию сообщает Роспотребнадзор. Из новых заболевших 26 человек лечатся в больнице, 124 – амбулаторно на дому. На сегодняшний день в медучреждениях региона от коронавируса лечатся 848 человек. Общее число заболевших в Пермском крае с начала пандемии - 48 669.

«В числе 150 новых случаев: 63 пациента мужского пола, 87 – женского, среди заболевших 5 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 15 человек, от 30 до 49 лет – 53 человека, 37 в возрасте 50-64 и 40 человек старше 65 лет», - сообщает Роспотребнадзор.

Скончались от опасной инфекции за сутки 6 жителей Пермского края.