В Перми машина перевернулась и вылетела на пешеходный приход, где шел ребенок

Машина перевернулась и вылетела на пешеходный переход. Фото: ГИБДД по городу Перми.

В Перми 10 марта в 7.45 утра в Орджоникидзевском районе на улице Колыбалова произошло ДТП, в нем пострадал ребенок. В ГИБДД по городу Перми рассказали подробности случившегося. В сторону улицы Гарцовская ехал автомобиль «Тойота Рав 4», за рулем была 43-летняя женщина. Она разогналась на дороге и машину занесло на снежный вал, от удара иномарку перевернуло и она вылетела на пешеходный переход. В этот момент там шел 9-летний мальчик, машина сбила ребенка.

По предварительной информации, школьник переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Еще одно ДТП случилось в этот же день в 17.40 на улице Маршала Рыбалко. 71-летний водитель за рулем «Лады», наехал на 15-летнего подростка. Школьник получил ушибы, ему рекомендовано амбулаторное лечение.

9 марта произошло еще одно ДТП, в котором пострадал ребенок. По улице Ласьвинская автобус «Мерседес» наехал на 11-летнюю девочку.

Микроавтобус сбил ребенка на улице Ласьвинская. Фото: ГИБДД по городу Перми.

«Пациент был осмотрен врачами приемного отделения КДКБ. В удовлетворительном состоянии отпущена домой на амбулаторное лечение», - рассказали в ПКДКБ.

- По предварительной информации девочка переходила проезжую часть улицы Ласьвинская, по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора, - рассказали в ГИБДД по городу Перми. - Ей рекомендовано амбулаторное лечение. По всем фактам дтп проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция Перми обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными во дворах, при проезде пешеходных переходов, вблизи остановок общественного транспорта, школ, парков и скверов, детских площадок. Заблаговременно снижать скорость движения, ведь нередко дети ведут себя непредсказуемо. От ваших действий во многом зависит здоровье и безопасность детей. Родителям рекомендуем напомнить детям о важности соблюдения Правил дорожного движения.

Ребенок учится законам улицы, беря пример с Вас – родителей, других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего ребенка, но и других детей. Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев на дорогах!