В Перми 19-летний парень упал с 4 этажа

Медики госпитализировали парня в больницу, он серьезно пострадал. Фото: архив "КП"

В Перми 9 марта в доме по Серебрянскому проезду произошло ЧП. Около 21 часа с высоты 4 этажа выпал 19-летний парень. На место вызвали экстренные службы, молодой человек выжил, но получил серьезные травмы. Медики отвезли его в больницу.

По информации Министерства здравоохранения Пермского края состояние молодого человека тяжелое, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кстати, в этот же день на проспекте Парковый, с высоты 2 этажа тоже выпала 50-летняя женщина, она получила травмы, "скорая" госпитализировала ее.