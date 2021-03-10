Роспотребнадзор назвал территории Пермского края, где обнаружены новые заболевшие коронавирусом

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За минувшие сутки в Пермском крае выявили 153 случая заражения коронавирусом. Как сообщает Роспотребнадзор, новые заболевшие проживают в 24 территориях региона.

Традиционно больше всех заболевших выявили в Перми - 78 человек. На втором месте Чусовой, где COVID-19 обнаружили у 12 человек. На третьем месте Кунгур с 10 заболевшими.

В Березниках зафиксировано 7 случаев заражения. По 6 человек с COVID-19 выявлено в Пермском районе, Добрянском и Краснокамском городских округах. В Верещагинском городском округе коронавирус подтвердился у 4 жителей. По 3 случая выявлено в Горнозаводском городском округе, Кишертском и Кочевском муниципальных округах. В Ильинском и Чердынском городских округах обнаружено по 2 инфицированных.

По одному заболевшему зафиксировано в одиннадцати территориях Пермского края. Это Губаха, Кунгурский муниципальный район, Лысьвенский, Осинский, Соликамский и Суксунский городские округа, а также Березовский, Еловский, Карагайский, Ординский и Сивинский муниципальные округа.

Всего в регионе выявлено 48519 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.

В Пермском крае с каждым днем уменьшается число новых заболевших коронавирусом и власти постепенно снимают ряд ограничений. Накануне оперштаб снял запрет на ночную работу заведений общепита, теперь бары, кафе и рестораны могут работать с 01:00 ночи до 06:00 утра. А сегодня послабления коснулись пенсионеров, образовательной и культурной сферы.

Так, с 1 апреля для жителей старше 65 лет отменяют режим самоизоляции. В детских садах, школах и в организациях среднего профессионального и дополнительного образования вновь разрешили проводить мероприятия. Однако при условии, что проводится они будут исключительно в группах или классах и без посторонних, в том числе без детей из других групп и классов. Также оперштаб разрешил заполнять на 75 процентов театры и на 50 процентов стадионы.