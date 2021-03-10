Райффайзенбанк поддержит олимпиаду ВШЭ «Высшая лига»

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Банк выступит партнером направления «Прикладная математика и информатика». Десять победителей и призеров получат от Райффайзенбанка фирменные подарки и возможность пройти упрощенный отбор на любую из программ развития молодых специалистов: стажировку Raiffeisen Evolve, буткемпы по аналитике рисков и тестированию, а также другие карьерные проекты 2021 года.

«Проведение олимпиады „Высшая лига“ по прикладной математике и информатике с Райффайзенбанком — первый опыт подобного сотрудничества и большой шаг к интеграции задач реального бизнеса в проекты Вышки по привлечению талантов, — отметил Данил Федоровых, начальник Управления развития интеллектуальных состязаний, заместитель проректора НИУ ВШЭ. — Мы хотим, чтобы участники наших олимпиад, не воспринимали их как обычные контрольные работы и экзамены, а видели, что олимпиада позволяет показать знания и опыт в самых разных, в том числе практических сферах. Надеюсь, сотрудничество с бизнесом различных направлений олимпиады „Высшая лига“ будет быстро расширяться».

Олимпиада «Высшая лига» проводится с 2009 года более чем в 30 городах России и странах ближнего и дальнего зарубежья по широкому спектру профилей. Дипломанты получают льготы при зачислении в НИУ ВШЭ на магистерские программы, соответствующие профилю или треку олимпиады.