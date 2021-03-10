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В Перми устраняют последствия аварии на магистральном трубопроводе в Индустриальном районе.

Авария, напомним, произошло днем в среду, 10 февраля, возле ТРК «Столица». На некоторое время половина района оказалась обесточена. Однако вскоре специалисты «Пермэнерго» восстановили электроснабжение. В Пермской сетевой компании прокомментировали произошедшее:

«В результате оcтановки работы оборудования на понизительных насосных станциях ООО «Пермская сетевая компания» ПН-1, ПН-2, ПН-15, ПН-17, ПН-21, ПН-838, произошло повышение давления в теплосетях. Это привело к порыву на участках сетей в Индустриальном районе Перми. Причина происшедшего устанавливается», - сообщили в ПСК.

На месте работают ремонтные бригады и спецтехника Пермской сетевой компании, идут восстановительные работы. Ситуация находится на контроле Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края. В ПСК напоминают о необходимости соблюдения безопасного расстояния вблизи тепловых сетей. Запрещено приближаться к местам парения и парковать в таких местах машины.