В Перми с 15 марта перекроют часть улицы Карпинского

Рабочие будут перекладывать инженерные коммуникации. Фото: Анна Маркова

В Перми с 15 до 31 марта часть улицы Карпинского перекроют. Рабочие будут укладывать новый асфальт. Движение ограничат на участке от улицы Веры Засулич до улицы Рязанской. Проезд будет организован по временной проезжей части с нечетной стороны улицы.

Рабочие будут перекладывать инженерные коммуникации. Также будет огорожена обочина и газон на участке от улицы Норильской до улицы Рязанской с сохранением габарита проезжей части в обоих направлениях, об этом сообщает департамент дорог и благоустройства администрации Перми.

Напомним, что сейчас перекрыто движение на участке улицы Карпинского от улицы Свиязева до улицы Советской Армии. Движение идет по двум полосам – по одной в каждом направлении.

В конце реконструкции дорогу расширят до 4 полос, будет построена круговая развязка улиц Карпинского и Советской Армии. Работы планируют закончить в конец 2021 года.