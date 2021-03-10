В Прикамье выбрали 39 общественных пространств для благоустройства

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

В этом году на сайте za.gorodsreda.ru жители Прикамья, как и всех регионов страны, в режиме онлайн должны определить наиболее важные проекты благоустройства в своих территориях на 2022 год. Зарегистрироваться для голосования можно будет с помощью Госуслуг, либо по номеру телефона.

Как сообщили на сайте губернатора и правительства Пермского края, это рейтинговое голосование будет проводиться в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В Пермском крае определили 39 общественных пространств для такого голосования. Таким образом, жители 12 территорий смогут сами определить проекты благоустройства, которые будут реализованы в 2022 году - Перми, Кунгура, Березников, Чайковского, Добрянского, Верещагинского, Соликамского, Лысьвенского, Чусовского, Чернушинского, Краснокамского и Осинского городских округов. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая.

- Создание комфортной городской среды - одна из наших приоритетных задач, - отметил губернатор Дмитрий Махонин. - Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» на территории Прикамья за 4 года обустроено 1 658 дворов и 424 общественных пространства. В этом году мы планируем благоустроить еще 245 объектов. Хочу отметить и поблагодарить муниципалитеты, которые включились в проект. Жителей Пермского края призываю активно участвовать в голосовании. Именно ваше мнение определяет, какой из объектов будет реконструирован в первую очередь.

- Онлайн-голосование за объекты в рамках федерального проекта – это еще один инструмент, который позволяет жителям высказать свое мнение и выбрать приоритетные направления развития городов, – подчеркнул заместитель председателя Правительства – министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев.

В Прикамье, как и в других регионах, создадут волонтерский штаб для помощи гражданам в информировании и проведении голосования. Вступить в его ряды можно на официальном сайте проекта до 22 марта.

НАША СПРАВКА

Общероссийская платформа голосования за объекты благоустройства – проект, реализованный на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России «Умный город». Его цель – преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей.

В 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Прикамье приведут в порядок 245 объектов: 158 дворовых и 87 общественных территорий.