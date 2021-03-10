В Пермском крае коронавирусом заболели еще 153 человека

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 48 519. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Прикамье коронавирус обнаружили у 153 человек за сутки. По информации Роспотребнадзора: 41 лечатся в больницах, 112 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Больше всего заболевших в возраст от 50 до 64 лет, их 78 человек. Также положительный анализ на инфекцию получили трое детей. Общее число заболевших в Пермском крае с начала пандемии - 48 519.

Скончались за сутки от коронавируса еще 12 человек. Всего в больницах на сегодняшний день 848 пациентов с коронавирусом, 62 из них находятся на ИВЛ.