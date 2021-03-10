В Индустриальном районе Перми восстановили электричество, которое пропало из-за прорыва трубы

- Фото: Михаил ФРОЛОВ

Энергетики «Пермэнерго» оперативно восстановили электроснабжение в Индустриальном районе Перми, нарушенное в связи с коммунальной аварией на сетях теплоснабжения.

- Сегодня в 13.13 произошло отключение воздушной линии электропередачи «ТЭЦ-6 – ТЭЦ-9» в Перми. Причиной технологического инцидента стал порыв на сетях теплоснабжения в районе улицы Декабристов. Фонтан горячей воды и пара высотой в несколько метров привел к срабатыванию систем автоматики на ЛЭП, проходящей в непосредственной близости от тепловой магистрали. Без электроснабжения остались частично жители Индустриального района Перми. В результате оперативных действий персонала филиала компании «Россети Урал»-«Пермэнерго» подача электроэнергии жителям была восстановлена через 28 минут, - сообщили в «Пермэнерго».