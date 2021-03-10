В Перми объединяются две крупнейшие компании такси

«Яндекс» и «Везет» будут работать в одной системе. Фото: Василий Вахрин

В Перми объединятся агрегаторы такси «Яндекс» и «Везет». Сервис уже проинформировал водителей, об этом сообщает издание Business Class.

На сайте компании «Везет» сообщается, что «Яндекс.Такси» купила колл-центры в регионах России.

- Это позволит нам объединить пользовательские базы, а также знания, опыт и технологии. Теперь заказы будут приходить в одно приложение от пользователей сервисов ГК «Везет», «Яндекс Go» и Uber», - рассказали в «Везет».

Изменения вступят в силу с 15 марта.