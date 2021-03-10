В Пермском крае больше всего заболевших коронавирусом за сутки в Перми и Добрянке

Всего в Пермском крае выявлено 48366 заболевших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Положительные тесты на коронавирус пришли 151 жителю Пермского края за минувшие сутки. Они проживают в 29 территориях. В Перми 50 жителей с COVID-19. На втором месте – Добрянский городской округ, коронавирус у 13 человек. Третье место у города Чайковский и Пермского муниципального района, там по 9 заболевших.

В Чусовском городском округе 7 случаев, в Октябрьском городском округе – 6, в Нытвенском городском округе – 5. По 4 человека с COVID-19 в Березниках, Кунгуре, Соликамском городском округе, Еловском и Куединском муниципальных округах. У жителей Большесосновского муниципального района, Осинского и Чернушинского городских округов – в каждой из этих территорий обнаружено по 3 заболевших.

По 2 новых случая в Губахе, ЗАТО Звездный, Кизеле, Кунгурском муниципальном районе, а также в Верещагинском, Горнозаводском, Красновишерском, Краснокамском и Лысьвенском городских округах.

По одному заболевшему в Ильинском и Очерском городских округах, Бардымском, Березовском и Уинском муниципальных округах.