Кинематографисты добавили еще один день для кастинга на съемки "Ивана Семенова"

Таким был Иван Семенов в фильме 1966 года. Фото: кадр из фильма

Принять участие в кастинге на съемки фильма под рабочим названием «Многотрудная жизнь второгодника Семёнова» по книге Льва Давыдычева захотело немало пермяков.

Кастинг был объявлен на 13 и 14 марта. Но желающих оказалось много, Предварительная запись на участие в нем быстро закончилась. Поэтому был добавлен еще один день-понедельник, 15 марта. Напомним, кастинг проходит в киносалоне «Премьер» по адресу: ул. Пионерская, д.17. Записаться на него можно в группе Пермской кинокомиссии vk.com/filminperm.

- Мы очень просим не записывать на прохождение кастинга детей, которые не подходят под обязательные требования по возрасту или телосложению, - обратились кинематографисты к родителям будущих звезд и напомнили, что для съемок нужны веселые, смелые, дерзкие мальчики 11-13 лет и «пухлые» девочки 13-14 лет.