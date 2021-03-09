«Придавило бревном». В Пермском крае погиб заключенный

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Во вторник, 16 февраля, в Пермском крае погиб заключенный. Об этом на своей странице в facebook сообщила журналистка и член краевой Общественной наблюдательной комиссии Оксана Асауленко.

Трагедия произошла в колонии-поселении в поселке Кушмангорт Чердынского района. По информации Оксаны Асауленко, в день происшествия заключенные разбирали здание бывшей исправительной колонии. Во время работ одного из мужчин придавило бревном. Причиной смертельной травмы, возможно, стало несоблюдение техники безопасности.

В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю сообщили, что по факту смерти заключенного проводится проверка.

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